Notfälle Erdbeben auf dem Feuerring: Viele Tote in Indonesien

Die Erde am pazifischen Feuerring gibt keine Ruhe. Zunächst bebt in Indonesien die Erde, einen Tag später in der Nähe der Salomonen. Während es in der Südsee eher glimpflich abläuft, bietet sich auf Java ein Bild der Verwüstung. Noch immer werden Dutzende vermisst.