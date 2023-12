Leute: Kattilathu bestreitet Liebesbeziehung zu Amira Pocher

Pocher hatte dem Motivationscoach in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich eine Liebesbeziehung mit Amira unterstellt und ihn als "Dalai Karma" parodiert. Zuletzt war der 45-Jährige in dieser Rolle von der Kamera begleitet auch am Rande eines Auftritts Kattilathus in Euskirchen aufgetaucht und hatte die direkte Konfrontation gesucht.

Kattilathu gibt eidesstattliche Erklärung ab

Kattilathu verwies in der Stellungnahme auch auf die eidesstattliche Erklärung, die er abgegeben habe. "Eine Falschaussage ist mit hohen Strafen verbunden. Das ist nicht etwas, was man einfach so aus einer Laune heraus macht, sondern nur, wenn man ein reines Gewissen hat und wenn man absolut überzeugt ist von der Wahrheit." Eingangs hatte der Podcaster zu seinem Video erklärt, es gebe einen Punkt, wenn man was sagen müsse, "besonders dann, wenn gewisse Grenzen überschritten werden".