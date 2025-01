Los Angeles - "Sex and the City"-Star Kristin Davis berichtet, wie ein Mann vor langer Zeit den Kontakt mit ihr abgebrochen habe, nachdem sie ihm 5000 Dollar geliehen hatte. "Ich habe einmal diesen arbeitslosen Schauspieler gedatet", sagt die 59-Jährige, die in der Hitserie "Sex and the City" und der Nachfolgeserie "And Just Like That..." Carries Freundin Charlotte spielt, in ihrem neuen Podcast "Are You A Charlotte?".