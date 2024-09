Zudem kehren einige ältere Titel in die Top 100 zurück, und zwar "Numb" (36), "In The End" (53) und "Faint" (65).

Linkin Park wurde Ende der 90er Jahre durch eine Mischung aus Metal, Rock, Rap-Klängen und elektronischen Sounds bekannt. Sänger Chester Bennington nahm sich 2017 das Leben. Die Band hatte seitdem mit ungewisser Zukunft pausiert. Ein neues Album will Linkin Park am 15. November veröffentlichen.