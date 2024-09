Bremen - Hape Kerkeling (59), Bestsellerautor und legendärer TV-Entertainer, schließt ein Fernseh-Comeback mit regelmäßigen Shows à la Stefan Raab so gut wie aus. In der Freitagabend-TV-Talkshow "3 nach 9" von Radio Bremen (bei dem Sender begann Kerkeling einst seine TV-Karriere) sagte der Komiker in Anspielung auf Raabs Auftritt mit Regina Halmich am Samstag letzter Woche: "Also ich werde sicher nicht einer pensionierten Sportlerin in die Fresse hauen. Das mache ich nicht."