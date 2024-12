Leute: Maxi Biewer: Letzte Moderation am Freitag, den 13.

"Nach über 30 Jahren in den Medien ist für mich die Zeit gekommen, Tschüss zu sagen. Ich habe alles erlebt und man wird ja halt auch nicht jünger", sagte die Moderatorin laut Mitteilung über ihren Abschied. Ihren Ruhestand wolle sie in Kanada, in der Nähe von Quebec, genießen.

Reisen mit Segelboot geplant

Dort lebt sie den Angaben zufolge gemeinsam mit Ehemann Jean-Patrice Venne (64) in einem abgelegenen Wald. Beide wollen demnach in ein paar Monaten mit ihrem Segelboot auf große Reise gehen. Die erste Station sollen die Kanaren sein, das Ziel danach die Karibik.