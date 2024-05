Merkel: Begeisterung für den Schauspieler, Sympathie für den Menschen

Die Altkanzlerin und Matthes verbindet eine lange Bekanntschaft und Freundschaft. In der Öffentlichkeit ist die 69-Jährige zuletzt kaum aufgetreten. Merkel, die in ihrem typischen Kanzlerinnen-Stil mit rotem Blazer zu schwarzer Hose erschien, würdigte Matthes als charismatischen Schauspieler, der den Zuschauer durch seine Art des Spielens in seinen Bann ziehe. So hätten ihr dessen Lesungen aus Kafkas Werk "den Zugang zu dem Schriftsteller Kafka überhaupt erst eröffnet". Die Freude, die sie bei der Laudatio für Matthes spüre, resultiere "aus meiner Begeisterung für den Schauspieler Ulrich Matthes und meiner Sympathie für den Menschen", ergänzte sie.

Ihr Versuch, den Schauspieler Matthes zu ehren, müsse "eine laienhafte Annäherung bleiben", sagte Merkel. Ein Anknüpfungspunkt zu ihrem "früheren politischen Alltag" ergebe sich aber "aus dem Umstand, dass auch dort häufig Begriffe aus der Welt des Theaters Verwendung fanden", fügte die Physikerin mit einem Augenzwinkern hinzu. "Was für ein Schauspiel die wieder abgeben" hätten die Zeitungen oft getitelt, "wenn es um das Erscheinungsbild einer der von mir geführten Bundesregierung ging". "Mache nicht so ein Theater", habe sie gelegentlich jemandem zugerufen "und noch häufiger dachte ich es" - "Begriffe aus der Welt des Theaters also, um unpassendes Verhalten im politischen Betrieb zu beschreiben".

Matthes zu Merkel: Lauter Eigenschaften, die ich an Dir mag

Matthes nannte mit Blick auf Merkel den Gedanken "jetzt doch irgendwie crazy, dass Du hier eine Laudatio auf mich halten würdest". Und er danke Merkel, wie sie dies getan habe: "Es war sozusagen gleichermaßen naturwissenschaftlich, es war empathisch, es war warmherzig. Es war genau, es war lustig. Also lauter Eigenschaften, die Du ja hast, die ich an Dir kenne und die ich an Dir mag."