Gemeinsam mit Titos Sohn Taryll werden die drei Musiker, die alle um die 70 Jahre alt sind, am Dienstagabend in München ihr einziges Deutschlandkonzert geben.

The Jacksons versprechen ihren Fans zahlreiche Hits der berühmten Familien-Band Jackson Five, bei der auch Bruder Michael seine Karriere startete. Zu den Erfolgen der Brüder zählen Songs wie "I Want You Back", "ABC" oder "I'll Be There". Auch Lieder von Michael sollen dabei sein. "Wir werden eine Party feiern auf der Bühne", sagt Marlon.