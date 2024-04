Leute: Mickie Krause: So feiert das junge Ballermann-Publikum heute

Köln - In Zeiten von TikTok und Spotify bemerkt Partysänger Mickie Krause (53, aktueller Hit: "Mehr Promille als IQ") ein verändertes Feierverhalten am Ballermann. "Natürlich hat sich das Publikum verändert. Das junge Publikum ist ungeduldiger und spürt nicht mehr so diesen Star-Hype. Denen ist es fast egal, wer da auf der Bühne steht", sagte Krause der Deutschen Presse-Agentur.