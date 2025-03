Berlin - Popstar Miley Cyrus hat in den sozialen Medien weitere Details zu ihrem neuen Album "Something Beautiful" bekanntgegeben. Ihr neuntes Studioalbum erscheine am 30. Mai und enthält 13 Lieder, hieß es in einem Post auf Instagram. Auch das Coverbild wurde gezeigt: Das neue Album ziert den Angaben zufolge die 32-jährige Musikerin in einem Kostüm des Anfang 2022 gestorbenen französischen Modedesigners Thierry Mugler.