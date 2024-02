Seither hat sie nach Angaben des "Guardian" kaum gearbeitet. Die Schauspielerin sagte im Gespräch, sie habe zwar einen Pilotfilm gedreht, aus dem aber dann keine Serie entstanden sei. "Es war schwer", so Huffman. "So als ob dein altes Leben gestorben wäre und du damit auch gestorben bist. Ich habe das Glück, eine Familie und Liebe und Mittel zu haben - also hatte ich einen Ort, an dem ich landen konnte."