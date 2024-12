Leute Netflix-Star Kim Riedle steht zu ihrer Zeit bei Daily Soap

Die Berlinerin spielte im Jahr 2014 - wenige Monate vor Auslaufen der ARD-Soap - das Model Giselle Schulz: "In dieser besagten Soap habe ich viel Dreherfahrung sammeln können. Und ich bin da nie blauäugig rangegangen an die Sachen. Ich wusste, was das Format ist, was ich da mache und was der Rahmen ist. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben."

Emmy-Triumph in Zeitlupe

In den nächsten Wochen ist Kim Riedle in einer Reihe von Krimis und Dramen prominent zu sehen, unter anderem steigt sie am 26. Dezember (21.45 Uhr) bei der ARD-Reihe "Kommissar Van der Valk" als Ermittlerin Kalie Tenkers ein.