Die Erlaubnis sei West verweigert worden, "weil er ein Antisemit ist und vielen Menschen unsagbaren Herzschmerz bereitet hat". Trotzdem habe der US-Musiker davon bei einer Veranstaltung anlässlich einer Albumveröffentlichung in dieser Woche Gebrauch gemacht.

"Ich will mit diesem Mann nicht in Verbindung gebracht werden!", wütete Osbourne. West reagierte auf seinen Social-Media-Konten zunächst nicht auf die Vorwürfe. Der "Rolling Stone" berichtete, der Gitarren-Riff aus "Iron Man" sei in Wests Song "Carnival" zu hören. Das zeigten auch Online-Aufnahmen der von Osbourne kritisierten Veranstaltung.