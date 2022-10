Das sagte Hilton in einem Video der "New York Times" vom Dienstag, in dem auch Andere ihre Erfahrungen in ähnlichen therapeutischen Einrichtungen für Jugendliche schildern.

Hilton hatte diese Erfahrungen laut "New York Times" in den 1990er Jahren gemacht, als ihre Eltern sie in das therapeutische Internat schickten. "Dann legten sie uns auf Tische und steckten ihre Finger in uns", erzählte Hilton in dem Video, in einigen Momenten sichtlich erschüttert und den Tränen nah. "Das war definitiv kein Arzt."