Berlin - Die Autobahn und lächelnde Menschen haben es dem neuseeländisch-australischen Oscar-Preisträger Russell Crowe (59, "Gladiator") in Deutschland besonders angetan. Zum Abschluss eines kurzen Besuchs twitterte Crowe: "Was ich an Deutschland liebe: 1. Die Autobahn 2. Viel Lächeln, viele Englischsprachige."