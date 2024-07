Reynolds und Jackman, die bald im neuen Marvel-Film "Deadpool & Wolverine" zu sehen sind (Kinostart 24. Juli), sind nicht nur bekannt dafür, gute Freunde zu sein, sondern auch dafür, dass sie sich gerne übereinander lustig machen.

So ist Jackmans (55) erstes Auftreten als Marvel-Figur Wolverine im ersten "X-Men"-Film zwar tatsächlich schon etwas her - aber mit 24 Jahren doch noch nicht ganz so lange, wie Reynolds behauptete.