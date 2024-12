Leute: Sänger Johannes Strate träumt manchmal von einem Bürojob

Vor kurzem hatte die Band verkündet, ab 2026 auf unbestimmte Zeit eine Pause einzulegen. Davor plant die Hamburger Gruppe noch eine "20 Jahre Open Airs"-Tour. Was er danach machen will, stehe noch nicht fest, aber auch Abseitiges käme infrage, sagte Strate: "Nehmen wir an, ich würde Zeit in Griechenland verbringen, könnte sein, dass ich ganz dringend Olivenbauer werden möchte."