Leute Sänger Marc Terenzi wegen Körperverletzung freigesprochen

Beide leben in einer "toxischen Beziehung"

"Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist", sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Es sei offensichtlich, dass Marc Terenzi und Verena Kerth in einer "toxischen Beziehung" gelebt haben, in der sich beide Verletzungen zugefügt haben und in der "beide als Verlierer herausgehen", sagte die Amtsrichterin. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ein "gegenseitiges Gerangel" gegeben habe, "dessen genauen Hergang wir nicht rekonstruieren können."

Zu Beginn der Verhandlung sagte Terenzi: "Es war ein Abend, wie er oft passiert ist". Nach einer durchzechten Nacht auf dem Hamburger Kiez habe er nur seine Ruhe haben wollen, aber Verena sei laut geworden und habe ihn beschimpft. "Sie hat mich in unserer Beziehung immer wieder geschlagen", sagte der 46-Jährige. So zum Beispiel auch im Dschungelcamp, wo er ein blaues Auge davontrug. Er habe Probleme mit Alkohol gehabt und trotzdem habe sie ihm immer wieder Alkohol gegeben. Warum er trotzdem bei ihr geblieben ist, wisse er auch nicht. Nach dem Streit habe er das Hotelzimmer verlassen wollen, dabei habe ihm Kerth den Koffer aus der Hand reißen wollen, dabei sei ihr Fingernagel abgerissen.