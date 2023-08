Los Angeles - US-Sängerin Ciara hat in einem Videoclip ihren Babybauch gezeigt. In dem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram tanzt die 37-Jährige vor einem großen Fenster zu ihrem neuen Lied "How We Roll", dabei ist ihr runder Bauch deutlich zu sehen. Neben das Video schrieb sie noch die Zeilen: "Wenn du mich noch mal so anschaust, machen wir noch ein Kind. Du mein Herz, ich bin deine Rippe."