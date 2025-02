Leute: Sandra Bullock warnt Fans vor Online-Betrügern

"Alle Accounts, die vorgeben, ich zu sein oder jemand, der mit mir in Verbindung steht, sind Fake-Accounts und wurden zum finanziellen Vorteil oder zur Ausbeutung von Menschen in meinem Umfeld erstellt." Fake Accounts sind Profile auf Facebook, Instagram und Co., welche unter falschem Namen geführt werden.

Bullock drückte in ihrer Mitteilung "große Sorge" um "die Sicherheit meiner Familie sowie unschuldiger Menschen, die ausgenutzt werden", aus. Ihre jüngere Schwester Gesine hatte auf Instagram ebenfalls vor Online-Betrügern gewarnt. Sie bekomme derzeit "seltsame und beängstigende E-Mails" von Männern, die sich offenbar in einer Beziehung mit ihrer berühmten Schwester wähnten und dabei manchmal Tausende Dollar an Bullock gespendet hätten.