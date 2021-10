Leute Schauspieler Heinz Lieven gestorben

Mit mehreren Filmen war der Schauspieler auf internationalen Festivals zu Gast, so etwa mit "Cheyenne - This Must Be The Place" in Cannes. Über die Dreharbeiten sagte er 2010 einmal: "Für mich ist es absolut grandios und schier unglaublich, noch einmal die Chance zu bekommen, in einer Produktion solchen Kalibers eine solche Rolle spielen zu dürfen." Später, im Jahr 2015, war er mit dem Thriller "Remember" auch beim Filmfest in Venedig zu Gast.