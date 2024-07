Leute Schlager-Musikerin Michelle: "Ich war nie Kind"

Schlaganfall und Hundesalon

1993 brachte sie ihre erste Single heraus. Ihr neues Album "Flutlicht", das heute erschienen ist, soll ihr letztes sein. Die in Villingen-Schwenningen geborene Künstlerin errang obere Plätze in den Charts, war Dauergast in Fernsehshows, füllte Konzerthallen, sammelte Gold und Platin für verkaufte Alben. Mit dem Lied "Wer Liebe lebt" vertrat sie 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest.

Im Laufe ihrer Karriere kündigte sie bereits zweimal einen Rückzug an. Einmal, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Anschließend eröffnete sie einen Hundesalon. "Das haben viele belächelt", sagt sie. "Für mich aber war es die Chance, eine Arbeit zu machen, die mich erfüllt und mit Tieren in Kontakt zu sein. Das hat mich geheilt."