Leute Schwarzenegger hat Verständnis für radikale Klimaproteste

London - Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat Verständnis für radikale Klimaproteste gezeigt. "Das sind Leute, die es gut meinen", sagte der 75-Jährige am Sonntag der BBC. "Sie machen es vielleicht nur nicht so, wie wir es gerne hätten", sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien. Er verwies darauf, dass die meisten Länder noch nicht ihre Versprechen zur UN-Klimakonferenz in Paris eingehalten hätten. Das Ziel sieht vor, die Erderwärmung im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.