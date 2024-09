Leute: Selena Gomez überrascht Highschool-Volleyballerinnen

"Ich konnte nicht anders, ich bin das erste Mal in Telluride!", ergänzte Gomez in ihrem Post. Medienberichten zufolge war Gomez vergangenes Wochenende im Ort Telluride im US-Bundesstaat Colorado, um beim dortigen Filmfestival ihren neuen Film "Emilia Pérez" vorzustellen. Wie das US-Branchenmagazin "Entertainment Tonight" berichtete, sang Gomez die Nationalhymne vor dem Spiel nicht. Gomez' Instagram-Post zeigt sie dafür dabei, wie sie gemeinsame Fotos mit dem Volleyballteam macht und Autogramme verteilt.

Seit vergangener Woche ist bei Disney+ auch Staffel vier der Serie "Only Murders in the Building" zu sehen. In der Serie spielt Gomez an der Seite von Steve Martin und Martin Short eine Hobby-Detektivin.