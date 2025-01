Berlin - Die Schlagerchampions an diesem Samstag, der erfolgreiche Silvester-Schlagerboom, mehrere neue "Traumschiff"-Episoden in den letzten Wochen und davor noch das ARD-Adventsfest - in den letzten gut 40 Tagen gab es besonders viel Florian Silbereisen (43) im Fernsehen. Nun will sich der TV-Star für ein paar Monate rarmachen.