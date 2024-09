Roose legte am Sonntag 1074 Meter auf der Slackline zurück. Der Athlet balancierte dabei 47 Minuten lang in Höhen von bis zu 165 Metern. Der Bosporus verläuft durch die Stadt Istanbul. Auf Bildern ist zu sehen, wie der 32-Jährige bei starkem Wind mit Sicherungsseil über der sogenannten Brücke der Märtyrer des 15. Julis schwebte. "Ich habe Geschichte geschrieben, also bin ich sehr glücklich!", sagte er im Anschluss laut Redbull.