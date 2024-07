Leute: Starregisseur Emmerich: 2001 war mein Krebsjahr

Emmerich wurde in Stuttgart geboren, lebt mittlerweile aber die meiste Zeit in London und Los Angeles. In Italien drehte er für den Streamingdienst Amazon Prime Video die erste Staffel einer TV-Serie über Gladiatoren im alten Rom mit dem Titel "Those About to Die" ("Die, die sterben werden"). Die Amazon-Serie, in der der britische Hollywood-Star Anthony Hopkins als Kaiser Vespasian zu sehen ist, läuft noch in diesem Monat an (18.7.).