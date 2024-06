Leute: Torwart Karius und Diletta Leotta haben geheiratet

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 32-jährige Leotta Fotos von der Hochzeit: Sie trägt ein langes weißes Kleid aus Spitze mit einem Schleier mit der Aufschrift "All I ever wanted" (zu Deutsch: "Alles, was ich jemals wollte"). Karius trägt ein weißes Jackett zu einer dunklen Hose.

160 Gäste nahmen italienischen Medienberichten zufolge an dem Promi-Event auf Vulcano teil. Darunter waren auch die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (47) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (27), die in Instagram-Storys ebenfalls Fotos und Videos von der Hochzeit teilten. Auch Italiens berühmteste Fashion-Influencerin Chiara Ferragni (37) war dabei.