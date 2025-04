Miami/Berlin - Collien Ulmen-Fernandes ("Jerks") kann sich persönlich für das Urlaubsland USA nicht allzu sehr begeistern, seit Donald Trump Präsident ist. "Es ist eher so, dass meine Lust nachlässt, nach Amerika zu reisen", sagte sie in einem dpa-Interview zur "Traumschiff"-Folge "Miami" an Ostern.