"Vielen Dank für all die Liebe, Gebete und herzlichen Wünsche für unseren süßen Jungen. Er ist sechs! Wo ist nur die Zeit geblieben?", führte die Frau von Prinz Harry (40) weiter aus. Meghan dankte zudem all jenen, die am Wochenende mit ihnen gefeiert hatten.

Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan (43) wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten losgesagt, die Familie lebt mittlerweile in den USA. Ihre Tochter, Prinzessin Lilibet, wurde im Juni 2021 in Kalifornien geboren. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.