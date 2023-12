Die Sängerin und ihr Ehemann, der Footballspieler Russell Wilson (35), haben bereits zwei gemeinsame Kinder: die sechsjährige Sienna Princess und den dreijährigen Sohn Win Harrison. Außerdem hat die Musikerin aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future den neunjährigen Future Zahir.

Im August hatte Ciara in einem Videoclip ihren wachsenden Babybauch öffentlich gezeigt. In dem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram tanzte sie vor einem großen Fenster zu ihrem neuen Lied "How We Roll", dabei war ihr runder Bauch deutlich zu sehen.