Vor gut einem Jahr hatte Gomez die Beziehung zu dem Musikproduzenten öffentlich gemacht. Die beiden haben in der Vergangenheit gemeinsam an Musik gearbeitet. Ihre Freundin und Musikkollegin Taylor Swift kommentierte unter dem Beitrag: "Ja, ich werde das Blumenmädchen sein" - ein Kommentar, den in kurzer Zeit mehrere Hunderttausend Nutzer likten.

Gomez ist aktuell mit dem gehypten Musical-Krimi "Emilia Pérez" im Kino zu sehen. Der Film gewann gerade den Europäischen Filmpreis und geht mit zehn Nominierungen als Favorit bei den Golden Globes ins Rennen. Außerdem ist sie Teil der beliebten Disney+-Serie "Only Murders in the Building". Ihr letztes Album hat sie 2020 herausgebracht.