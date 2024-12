Leute: Wladimir Klitschko warnt: Der Krieg wird weiterziehen

"Wir reden heute über die ukrainischen Kinder, morgen werden wir über Ihre Kinder reden", sagte der Ex-Boxer und Organisator vieler Hilfsprojekte. "Ich bitte darum, das nie zu vergessen: Wenn die Ukraine fällt, wird die Ukraine nicht das letzte Land in Europa sein. Nach der Vision von Putins Krieg wird der Krieg weiterziehen."

Klitschko zeigte sich der nachlassenden Unterstützung in Teilen der deutschen Bevölkerung bewusst: "Der Krieg ist auch in Deutschland zu spüren. Die Preise werden höher. Man wird nicht mehr viel von der Ukraine hören wollen. Wahrscheinlich wird man müde sein. Wir sind auch müde auf der Frontlinie, hinter der Frontlinie in der Ukraine. Aber wir haben keine andere Wahl, als uns zu wehren." Ohne die Hilfe der freien Welt werde sich die Ukraine nicht lange wehren können.