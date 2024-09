Libanon: Israels Armee: 400 Stellungen der Hisbollah angegriffen

In der Nacht heulten im Norden Israels nach Militärangaben erneut die Warnsirenen. Die Armee werde ihre Einsätze fortsetzen, um die Fähigkeiten der Hisbollah zu schwächen, teilte Israels Militär zuvor mit. Zunächst hatte die Luftwaffe nach eigenen Angaben seit dem Nachmittag rund 290 Ziele im Libanon angegriffen. In den vergangenen Stunden seien dann "in einer weiteren Serie von Angriffen" etwa 110 Ziele getroffen worden, teilte die Armee am späten Abend mit. Angesichts der Eskalation in dem Konflikt mit der Hisbollah kündigten Israels Streitkräfte verstärkte Einschränkungen für die Menschen im Norden Israels an.