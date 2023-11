Lichterfest Heimelige Atmosphäre trotz Regen

Stockbrot Rösten war an der Feuerschale auf dem Pflughof möglich – wohlige Wärme inklusive. Foto: Gudrun Gehr

Düfte durchziehen die Stadt

In der City flackerten und leuchteten Kerzen, Lichterketten, Sterne, Leuchtgirlanden um die Wette – deutlich intensiver als das Vorjahr angesichts der akuten Energiekrise und der Aufrufe zum -sparen der Fall war. Allerorten duftete es nach gegrillten Würstchen, nach Maronen, Crêpes, Waffeln und Raclette. Der lockende Geruch von Punsch und würzigem Glühwein zog die Gäste magisch an die Verpflegungsstände, wo sich bald dichte Menschentrauben zu einer „Druggete“ bildeten. Hier konnte man die Hände an den heißen Tassen wärmen und intensiv miteinander plauschen.