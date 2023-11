Lichterfest in Schönau: Lichterglanz, Winterzauber und viel Musik

Auch der Belchenland-Chor gab ein Konzert, das die Besucher begeisterte.

Reise durch Rock und Pop

Und richtig viel Ausdauer zeigten die Musiker der Band „Mr. Bee“, die eine Reise durch die Rock- und Pop-Musik unternahmen und gleich mehrere Stunden auf ihrem zur Bühne umfunktionieren Anhänger bestens unterhielten. Da war im Städtle – trotz Eiseskälte und Schneefall – einiges los. „Mr Bee“ – das sind Sängerin Katrin Braun, Sänger und Gitarrist Christoph Buck, Johannes Asal an den Tasten seines Keyboards und Thomas Braun am Schlagzeug. Sie begeisterten das Publikum bis in die späten Abendstunden und sorgten für beste Stimmung. Die Besucher verweilten derweil im kleinen Budendorf in der Talstraße. Hier sorgten der Helferkreis Oberes Wiesental, der Fanfarenzug Schönau, der Reit- und Fahrverein Schönau, sowie die Brennerei Kiefer für die kulinarische Versorgung.

Der Adventskalender

Pünktlich zum Lichterfest wurde auch der lebendige Adventskalender am Rathaus angebracht, der zum ersten Mal von den Schülern des Gymnasiums in der Fachschaft Kunst mit ihrer Lehrerin Nina Berkulin gestaltet wurde. Ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein Fenster geöffnet und ein weiteres Kunstwerk präsentiert.