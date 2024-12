Lichterfest Schönau: Lichterglanz und Orgelklänge

Eine junge Frau sagte, die Veranstaltung habe „etwas Magisches“ an sich. Zahlreiche kulinarische Stände luden zum Verweilen ein. Der Helferkreis für Toleranz und Vielfalt bot Muffins, Sachertorte, Desserts und Waffeln an, die Fasnachtsclique „Schönauer Hexen“ Raclettebrot und Winzerglühwein. Beim Reitverein gab es Flammkuchen, Glühwein und Punsch, bei den Ministranten eine orientalische Suppe und Vanille-Orangenpunsch. Ralf Kiefer präsentierte eine Auswahl seiner Produkte aus seiner Hausbrennerei.

Christine Thoma-Garbe von der Agendagruppe, die das Lichterfest organisiert, sagt, es sei ein Treffpunkt von Älteren und Jüngeren. Gut besucht war auch das Orgelkonzert in der Kirche Mariä Himmelfahrt von Dominik Walliser aus Wieden, bei dem der Altar farbig illuminiert wurde. Und draußen beleuchteten Dutzende Lichtertüten den Weg zum Festgelände. Der Veranstaltungstechniker Timo Walleser aus Todtnau hat farbiges Licht auf die Bäume der Talstraße und auf die Kirche gerichtet und die Fenster des Rathauses werden in den kommenden Wochen wieder zu einem lebendigen Adventskalender. In der heimeligen Atmosphäre zwischen Herzen aus Lichtern wärmten sich die zahlreichen Besucher bei einem Glühwein-Plausch auf. Für weihnachtliche Stimmung sorgte die Band „Mr Bee“ mit Weihnachtsliedern à la „Santa Clause is coming to town“, „Winter Wonderland“ oder „Rockin’ around the christmas tree“.