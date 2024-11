Lichterfest Schopfheim: Lichterzauber in der Innenstadt

Intensive Vorbereitungen

Im Pressegespräch gibt das Organisationsteam aus Martin Bühler (Gewerbeverein), Manfred Schnell (Schopfheim Aktiv), Hans Glöckler (Catering), Catherine Stutz (Stiefelaktion) und die seit 1. November in Schopfheim tätige Wirtschaftsförderin Margot Fritz einen Ausblick auf das Angebot. „Es ist kaum vorstellbar, wie viel verborgene Arbeit in der Vorbereitung des Lichterfests steckt, das nur vier Stunden dauert“, berichtet Martin Bühler: Etwa zehn Personen des Organisationsteams bereiten die Veranstaltung seit Monaten vor. Bühler hebt in diesem Zusammenhang auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem städtischen Werkhof und dem THW hervor.

Etwa 60 Anbieter

Etwa 60 bis 70 Anbieter werden sich präsentieren, nahezu alle Geschäfte in der Innenstadt, entlang der Hauptstraße, in Adolf-Müller-, Scheffel- und Hebelstraße, am Viehmarkt und im Pflughof sind weihnachtlich dekoriert und geöffnet. Dazu werden rund 20 externe Schausteller kommen, die unter anderem Verpflegungsstände betreiben. Ums Abendessen muss sich an diesem Abend keiner kümmern: Von herzhaft bis süß und von fleischhaltig bis vegetarisch reicht das Essensangebot, das von Punsch und Glühwein begleitet wird. Bier aus eigener Brauerei bietet das Brauhaus Krone im Pflughof.