Seit fünf Jahren verwandeln die beiden ihr Heim in ein Weihnachts-Lichtermeer. Noch bis voraussichtlich Mitte Januar will das Paar den Lichterzauber täglich ab Einbruch der Dunkelheit erstrahlen lassen. An den Wochenenden bewirten sie Schaulustige unter anderem mit Glühwein, Pommes, Kinderpunsch und Bratwurst. Der Erlös soll an eine lokale Tierhilfe-Einrichtung gehen.

Weihnachtsfieber auch in Oberhausen

Ähnlich sieht es in Oberhausen im Ruhrgebiet aus. Dort hat Dirk van Acken 300 Liter Glühwein, Hunderte Würstchen und 50 Kästen Bier geordert. Zwei Monate dauerte der Aufbau von Tausenden Lichtern, von Girlanden und zahllosen Weihnachtsmännern in der ganzen Wohnung und im Garten. Am vergangenen Montag (25.11.) hat in seinem Weihnachtshaus wieder die Saison begonnen: offenes Haus für alle Besucher, besonders gern für Kinder.