Lidl, Rewe, Thomas Philipps: In der Schopfheimer Gänsmatt wird abgerissen und aufgebaut

Stattdessen allerdings signalisierte das Unternehmen, dass es eine einvernehmliche Lösung mit der Stadt Schopfheim anstrebe. Nach intensiven Abstimmungen auch mit weiteren Akteuren wurde im Sommer 2024 letztlich der neue Bebauungsplan „SO Gänsmatt“ vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Thomas Philipps muss räumen

Abriss und Neubau in doppelter Größe: Für „Thomas Phillips Sonderposten“ in direkter Lidl-Nachbarschaft bedeutet dies das Aus: Für den Discounter ist in den Plänen von Lidl – Besitzer des Areals – kein Platz mehr. Er muss das Gebäude räumen. Am 21. Juni ist zum letzten Mal geöffnet, der Ausverkauf startet etwa einen Monat vorher, teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Sobald Thomas Philipps ausgezogen ist, soll auch dieses Gebäude abgerissen werden, teilt wiederum die Lidl-Sprecherin mit.

Thomas Phillips Sonderposten muss weichen. Foto: Anja Bertsch

Suche nach neuem Standort

Trotz der bevorstehenden Schließung bekräftigt das Unternehmen sein großes Interesse, auch künftig in Schopfheim präsent zu bleiben: „Wir würden sehr gern vor Ort bleiben – wir waren mit dem Standort und der Kundenfrequenz sehr zufrieden“, heißt es.