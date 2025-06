Liebe als Thema: MGM-Schüler begeistern bei Konzert

„Die Liebe ist etwas Wunderbares. So schön. So schön“, begrüßte Moderator Ramon Lutz aus der Jahrgangsstufe elf das Publikum im fast voll besetzten Festspielhaus Badenweiler. Liebe in allen Facetten und durch alle Zeiten war das Thema des Abends. Das Oberstufenorchester zusammen mit dem Orchester der Musikschule Müllheim, der Oberstufenchor und die Bigband, ein Sportgrundkurs und Mitglieder der Theater-AG gestalteten einen stimmungsvollen Abend auf eindrucksvollem künstlerischen Niveau, heißt es in einem Nachbericht.