Liebe Paris Hilton gibt private Einblicke ins Eheleben

Los Angeles - US-Realitystar Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum (42) haben über die vielen innigen Momente in ihrem Alltag gesprochen. "Den Menschen ist nicht klar, wie viel wir kuscheln und uns küssen", sagte Reum in Hiltons Podcast "This is Paris". "Und jeden Abend ein Schaumbad!", ergänzte Hilton. Beim Kochen würden sie miteinander tanzen, erklärte Reum. Die beiden haben kürzlich einen gemeinsamen Sohn, Phoenix, bekommen.