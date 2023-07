Liebesgrüße aus Seoul Was Koreas Netflix-Romanzen so besonders macht

Berlin/Seoul - Wer Liebesfilme durch die Bank abgegriffen findet, hat vermutlich noch nie einen aus Südkorea gesehen. In der aktuellen Netflix-Serie "See You in My 19th Life" erinnert sich Heldin Ban Ji-eum an alle ihre Wiedergeburten. Zuletzt viel zu früh gestorben, versucht sie, die Jugendliebe ihres Vorlebens zu finden und den inzwischen gefühlskalten Einzelgänger zurückzuerobern.