Lieder-Abend in Zell: Triphonie der alemannischen Sprache

Vielseitig begabt

Die Sängerin Isabelle Grussenmeyer ist in Hagenau im Nordelsass geboren. Sie singt seit sie elf Jahre alt ist. Früh wurde sie von René Egles entdeckt und gefördert. Sei es in der Musik, im Schreiben, in Liedern, im Theater, bei Konzerten, in Aufführungen, im Spiel mit Kindern, die Künstlerin jongliere mit ihren vielfältigen Aktivitäten, um das Elsässische, ihre Herzenssprache, zur Geltung zu bringen, heißt es weiter. Sie erhielt schon einige Auszeichnungen und ist im Internet und in den sozialen Medienkanälen präsent. Aber am liebsten komme sie live mit dem Publikum in Kontakt.

Lörracher Urgestein

Uli Führe wurde 1957 in Lörrach geboren und ist seit er 1976 einen ersten Preis im Wettbewerb „Junge Mundart“ gewonnen hat, nicht mehr aus der alemannischen Szene wegzudenken. Er hat sich als Liedermacher einen ausgezeichneten Ruf erworben. Unter anderem erhielt er den Kleinkunstpreis BadenWürttembergs. Er lebt als Komponist, Sänger und Musiker in Buchenbach-Unteribental. Als Kursleiter in den Bereichen Liedpädagogik und als Stimmbildner für Chorleiter, Gesangspädagogen, Musiklehrer und Erzieher ist er in ganz Europa unterwegs. Und dazwischen freut er sich auf Auftritte in der Heimat.