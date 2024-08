Liestal: Autofahrt mit Alkohol und Koks im Blut endet auf A 18 mit Unfall

Autobahn 18 in Aesch beim Überholen ins Schleudern gekommen und gegen eine Mauer gefahren. Der 31-Jährige hatte Alkohol und Drogen konsumiert und wurde bei dem Unfall verletzt. Er war am Sonntag um 1.30 Uhr von Basel her in Richtung Aesch unterwegs. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, wollte der Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein Auto überholen, das von Arlesheim her in die A 18 einbog und kurz danach auf die linke Fahrspur in Richtung Delsberg wechseln wollte.

Raser kommt ins Schleudern

Von der Situation überrascht, kam der Raser ins Schleudern. Sein Auto touchierte das Heck des anderen, fuhr gegen eine Mauer, überschlug sich und kam auf