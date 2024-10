Ein Abbau von Arbeitsplätzen bei Radicant oder Numarics wegen des Zusammenschlusses sei nicht vorgesehen, sagte der Radicant-Sprecher. Radicant beschäftigt 95 Mitarbeiter in der Schweiz und in Portugal, Numarics zählt 80 Mitarbeiter in der Schweiz und in Kosovo.

Ein sechsköpfiger Verwaltungsrat soll zu gleichen Teilen von Radicant und Numarics bestimmt werden. Der aktuelle Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi, der auch im BLKB-Bankrat sitzt, soll auch künftig die Aufgabe des Verwaltungsratspräsidenten einnehmen.