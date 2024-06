Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag einstimmig eine Resolution für einen Tiefbahnhof Basel SBB verabschiedet. Das Parlament will damit ein Signal nach Bundesbern für das S-Bahn-Herzstück senden. Die Resolution wird von sämtlichen Fraktionen getragen. Die rund drei Milliarden Franken als erste Etappe des Herzstücks sollen in die Botschaft für das Jahr 2026 zum nächsten Ausbauschritt der Bahninfrastruktur aufgenommen werden, wie es in der Resolution heißt. Neben dem Tiefbahnhof in Basel fordert der Landrat auch Mittel für den Ausbau der Bahnverbindungen im Fricktal. Vergangene Woche verabschiedete der Große Rat von Basel-Stadt eine gleichlautende Resolution. Dort unterstützten sämtliche Parteien mit Ausnahme der Basta das Anliegen.