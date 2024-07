In einem Recycling-Betrieb an der Unterfeldstraße in Liestal ist es an diesem Mittwoch, 31. Juli, um die Mittagszeit zu einem Schwelbrand gekommen. Mehrere Personen mussten wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst untersucht werden. In einem separaten Raum war der Schwelbrand an gelagerten Batterien entstanden, den die Feuerwehr rasch löschen konnte.