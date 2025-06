Die Höhenrettung der Feuerwehr Basel-Stadt hat am Dienstagnachmittag in Liesberg (BL) eine sechsköpfige Gruppe aus einem im steilen Hang befreit. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Bei den geretteten Personen handelt es sich um drei Erwachsene und drei Kinder. Sie waren im Naturschutzgebiet auf Fossiliensuche und kletterten einen steilen Hang hinauf. Nach 100 Metern steckte die sechsköpfige Gruppe fest und konnte sich nicht mehr fortbewegen. In der Folge konnten die Personen durch die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt (Höhenrettung) geborgen werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Liesberg, die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel, der Rettungsdienst sowie die Polizei Basel-Landschaft.