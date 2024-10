Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag in Liestal ein Geschäft ausgeraubt und es bei einem weiteren versucht. Der Mann betrat kurz vor 12 Uhr ein Coiffeurgeschäft an der Rebgasse forderte – gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft – von der Betreiberin Bargeld. Als sich diese lauthals zur Wehr setzte, verließ der Täter den Salon und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.